13 марта. Mossovetinfo.ru – Москва заняла второе место в России по продолжительности жизни горожан, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.



Средняя продолжительность жизни в Москве составляет 78 лет, среди всех российских регионов выше находится только Ингушетия.



Как сообщил на заседании президиума правительства Москвы глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в настоящий момент Москва входит в топ-30 мировых лидеров по продолжительности жизни, а в ближайшие 20 лет российская столица может стать одним из мировых лидеров по этому показателю.