20 августа. Mossovetinfo.ru – Сформированы все 209 участковых избирательных комиссий за пределами Москвы на предстоящих выборах мэра, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.



В состав загородных избирательных комиссий вошли 1713 человека. Из них 1360 москвичей и 350 местных жителей.



Всего на выборах мэра Москвы будет работать 3,81 тысячи избирательных участков. 209 из них будут расположены в Московской, Тульской Калужской и Владимирской областях. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.