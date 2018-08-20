20 августа. Mossovetinfo.ru – Сформированы все 209 участковых избирательных комиссий за пределами Москвы на предстоящих выборах мэра, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
В состав загородных избирательных комиссий вошли 1713 человека. Из них 1360 москвичей и 350 местных жителей.
Всего на выборах мэра Москвы будет работать 3,81 тысячи избирательных участков. 209 из них будут расположены в Московской, Тульской Калужской и Владимирской областях. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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