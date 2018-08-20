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Город (Москва и область)     20.08.2018 14:23

Москва завершила формирование всех 209 загородных УИК к выборам мэра

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Теги:  выборы-2018  выборы мэра Москвы  избирательные комиссии 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Сформированы все 209 участковых избирательных комиссий за пределами Москвы на предстоящих выборах мэра, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В состав загородных избирательных комиссий вошли 1713 человека. Из них 1360 москвичей и 350 местных жителей.

Всего на выборах мэра Москвы будет работать 3,81 тысячи избирательных участков. 209 из них будут расположены в Московской, Тульской Калужской и Владимирской областях. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.


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Теги: 
выборы-2018  выборы мэра Москвы  избирательные комиссии 

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