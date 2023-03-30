"Москвич 3" можно будет купить по программе трейд-ин

31 марта, Mossovetinfo.ru - Во всех официальных дилерских центрах "Москвич" с 1 по 30 апреля будут действовать специальные условия по программе трейд-ин в рамках акции на покупку моделей "Москвич 3" со скидкой при сдаче старой машины.



"Мы запускаем акцию на покупку Москвич 3 по программе трейд-ин. В апреле при покупке автомобиля Москвич 3 с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT в комплектации "Стандарт" выгода клиента по программе трейд-ин составит 100 000 рублей", - говорится в Telegram-канале завода "Москвич".



Сдаваемый автомобиль должен находился в собственности клиента не менее 6 месяцев на момент участия в акции.