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Город (Москва и область)     12.02.2021 09:20

Москвичам напомнили, что проверить здоровье можно в МФЦ

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Теги:  мои документы  здравоохранение  диагностика 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В центрах «Мои документы» около 70 тысяч человек проверили здоровье с помощью роботов-диагностов, диагностических комплексов и в кабинетах «Мое здоровье», сообщает портал mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

В 33 офисах «Мои документы» расположены диагностические комплексы, которые могут изучить состав тела, измерение уровня насыщения крови кислородом и артериального давления, а также анализ выдыхаемого воздуха. Помимо этого, измеряется пульс, также комплексы могут установить ежедневную норму потребляемых калорий. На основе исследований формируется подробный анализ организма, который можно внести в электронную медкарту.

Во флагманских офисах Центрального, Юго-Западного, Южного, Восточного и Юго-Восточного административных округов расположены медицинские кабинеты «Мое Здоровье» и роботы-диагносты. В кабинетах можно пройти бесплатное обследование по программам «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». Роботы могут измерить давление, уровень глюкозы и кислорода в крови, а также дать рекомендации.

С момента запуска программы, диагностическими комплексами воспользовались уже более 33 тысяч человек, около 30 тысяч посетили кабинеты «Мое здоровье», а еще 5,5 тысячи воспользовались услугами роботов-диагностов.

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Теги: 
мои документы  здравоохранение  диагностика 

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