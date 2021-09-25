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Город (Москва и область)     25.09.2021 16:50

Москвичам предложили выбрать название для новой станции МЦД в ЦАО

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Теги:  Активный гражданин  голосование  МЦД  станции  название 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 140 тысяч москвичей уже приняли участие в голосовании на портале «Активный гражданин» по выбору названия для новой станции МЦД-2 и МЦД-4.

Голосование стартовало 21 сентября. Участникам предлагается выбрать между вариантами «Каланчевская», «Площадь трех вокзалов» или доверить выбор названия новой станции специалистам.

По данным ГКУ «Новые технологии управления», которая отвечает за развитие проекта «Активный гражданин», на данный момент лидирует вариант «Площадь трех вокзалов», за него проголосовал 51% принявших участие в голосовании.

Новая станция строится на месте станции «Каланчевская». Она станет одним из крупнейших транспортных хабов. Ранее студенты Российского Университета транспорта и жители Красносельского района города обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать новую станцию «Площадь трех вокзалов».

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Теги: 
Активный гражданин  голосование  МЦД  станции  название 

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