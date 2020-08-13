13 августа. Mossovetinfo.ru – Москвичам в ближайшие месяцы придется соблюдать меры безопасности и масочный режим, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Нам придется в ближайшие месяцы, это очевидно, соблюдать те требования, выставленные Роспотребнадзором, санитарными врачами, по средствам индивидуальной защиты», - заявил Собянин.
Мэр также отметил, что учебные заведения в столице откроют учебный год 1 сентября. При этом, на уроках школьникам не нужно будет носить маски, однако массовых мероприятий и торжественных линеек в школах не будет. Кроме того, будет ограничено передвижение детей в школах.
Также Собянин сообщил, что День Города в этом году пройдет в лайт-режиме. Решено не проводить традиционные массовые гулянья в центре города, отказаться от проведения массовых концертов. Основные мероприятия будут проходить в парках, скверах, на районных площадках и в культурных учреждениях города.
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