29 октября. Mossovetinfo.ru – В вечернее время для поездок по городу москвичам лучше воспользоваться метрополитеном, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Сообщается, что движение в Москве осложняется большим количеством мелких ДТП, спровоцированных похолоданием, а также ремонтными работами и временными ограничениями в разных районах города.
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