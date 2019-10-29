29 октября. Mossovetinfo.ru – В вечернее время для поездок по городу москвичам лучше воспользоваться метрополитеном, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Сообщается, что движение в Москве осложняется большим количеством мелких ДТП, спровоцированных похолоданием, а также ремонтными работами и временными ограничениями в разных районах города.