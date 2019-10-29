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Город (Москва и область)     29.10.2019 15:27

Москвичам рекомендовали пользоваться метро из-за большого количества мелких ДТП

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Теги:  ЦОДД  предупреждение  дорожное движение 

29 октября. Mossovetinfo.ru – В вечернее время для поездок по городу москвичам лучше воспользоваться метрополитеном, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Сообщается, что движение в Москве осложняется большим количеством мелких ДТП, спровоцированных похолоданием, а также ремонтными работами и временными ограничениями в разных районах города.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  предупреждение  дорожное движение 

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