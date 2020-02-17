17 февраля. Mossovetinfo.ru – Департамент информационных технологий проведет серию семинаров «Цифровой город» для москвичей в возрасте 50 лет и старше, сообщается на портале mos.ru.
На семинарах москвичам старшего поколения расскажут о современных технологиях: как безопасно получать и оплачивать услуги и сервисы, пользоваться бесплатным городским Wi-Fi, как использовать карту москвича для оплаты покупок в магазинах и интернете, и как защитить себя от различных видов мошенничества в интернете.
Семинары пройдут в Московском городском университете управления Правительства Москвы и в павильоне «Умный город» на ВДНХ.
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