17 февраля. Mossovetinfo.ru – Департамент информационных технологий проведет серию семинаров «Цифровой город» для москвичей в возрасте 50 лет и старше, сообщается на портале mos.ru.



На семинарах москвичам старшего поколения расскажут о современных технологиях: как безопасно получать и оплачивать услуги и сервисы, пользоваться бесплатным городским Wi-Fi, как использовать карту москвича для оплаты покупок в магазинах и интернете, и как защитить себя от различных видов мошенничества в интернете.



Семинары пройдут в Московском городском университете управления Правительства Москвы и в павильоне «Умный город» на ВДНХ.