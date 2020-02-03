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Город (Москва и область)     03.02.2020 11:40

Москвичей предупредили о мошенниках под видом сотрудников «Мосгаза»

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Теги:  Мосгаз  предупреждение  мошенники 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве стали фиксировать случаи мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников «Мосгаза» предлагают москвичам платные услуги по замене и ремонту газового оборудования, сообщает пресс-служба «Мосгаза».

Чаще всего злоумышленники, проводя поквартирный обход, предлагают горожанам приобрести сигнализаторы загазованности, газовые счетчики или произвести замену газового оборудования.

Пресс-служба «Мосгаза» напоминает, что никаких платных услуг специалисты компании не оказывают. На поквартирных обходах сотрудники «Мосгаза» проводят проверку работы газового оборудования, проводят инструктаж по его использованию. А в случае выявления неполадок – их устранение. При этом, сотрудники одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и эмблемой организации, имеют при себе удостоверение с фотографией и голограммой.

Москвичам рекомендуют не пускать в квартиры лиц, приходящих под видом сотрудников «Мосгаза» или уточнять по телефону сервисной службы кто пришел: специалист компании или мошенник.


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Теги: 
Мосгаз  предупреждение  мошенники 

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