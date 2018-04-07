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Город (Москва и область)     07.04.2018 18:53

Москвичей предупредили о появлении мотоциклистов на дорогах

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Теги:  мотоциклисты 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Водителей и пешеходов в Москве предупредили о появлении мотоциклистов на дорогах. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Акция ГИБДД и ЦОДД проводилась на основных магистралях столицы – всего было задействовано почти 20 адресов.

Мотоциклистам, автомобилистам и пешеходам листовки с основными правилами поведения на дороге при появлении мотоциклистов, а также светоотражающие брелоки.

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Карта места

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Теги: 
мотоциклисты 

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