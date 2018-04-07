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Город (Москва и область)
07.04.2018, 18:53
Москвичей предупредили о появлении мотоциклистов на дорогах
8 апреля. Mossovetinfo.ru - Водителей и пешеходов в Москве предупредили о появлении мотоциклистов на дорогах. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Акция ГИБДД и ЦОДД проводилась на ...
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Город (Москва и область)
07.04.2018, 14:17
Канатную дорогу в «Лужниках» откроют к ЧМ-2018
7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве к старту чемпионата мира по футболу около стадиона «Лужники» появится канатная дорога. Об этом журналистам сообщил заместить мэра столицы Марат Хуснуллин. ...
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Город (Москва и область)
07.04.2018, 14:11
В промывке дорог в Москве участвуют около 5,5 тысячи специальной техники
7 апреля. Mossovetinfo.ru – В промывке дорог в Москве в субботу, 7 апреля, участвуют около 5,5 тысячи единиц специализированной техники и 30 тысяч рабочих. Об этом сообщил заместитель мэра столицы ...