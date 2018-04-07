Москвичей предупредили о появлении мотоциклистов на дорогах

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Водителей и пешеходов в Москве предупредили о появлении мотоциклистов на дорогах. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Акция ГИБДД и ЦОДД проводилась на основных магистралях столицы – всего было задействовано почти 20 адресов.



Мотоциклистам, автомобилистам и пешеходам листовки с основными правилами поведения на дороге при появлении мотоциклистов, а также светоотражающие брелоки.