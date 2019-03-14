14 марта. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу, 15 марта в связи с сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, 15 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха в дневное время +2... +4 градуса. В то же время в Москве ожидается ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
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