 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     07.04.2023 09:39

Москвичи могут "переобувать" автомобили уже в эти выходные

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  погода  потепление  авто  резина  смена 

7 апреля. Mossovetinfo.ru - Погодные условия позволяют московским автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю в предстоящие выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова передает ТАСС.

"Приходит очень симпатичная погода после пятницы, поэтому резину можно уже менять на выходных смело", - сказал Вильфанд.

Ожидается, что с понедельника ночная температура будет устойчиво положительная, потому сцепление летней резины с трассой будет хорошее.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Москву придет потепление до плюс 16-18 градусов днем на следующей неделе.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  погода  потепление  авто  резина  смена 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:39 Город (Москва и область) Москвичи могут "переобувать" автомобили уже в эти выходные

09:24 В России Почти в 12 трлн рублей оценивается вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года

19:26 В мире Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции

12:16 Общество VK научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент

07:58 Город (Москва и область) Сезон групповых забегов для детей и взрослых стартовал в парках Москвы

Актуальные материалы

12:05 Общество Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы

08:26 Мнения Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

12:48 Общество 10 признаков того, что вы общаетесь ​​​​​​​с мошенником в Сети - Роскачество

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru