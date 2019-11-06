6 ноября. Mossovetinfo.ru – Первые пациенты московских поликлиник начали получать бесплатные кардиологические лекарства по новой программе, сообщается на портале mos.ru.



Ранее сообщалось, что правительство Москвы утвердило программу обеспечения бесплатными лекарствами лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Было принято решение закупать для бесплатного обеспечения 8 препаратов для трех групп больных. При этом лекарства выдают только по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности, или другого льготного статуса.



Людям, страдающим мерцательной аритмией, начали выдавать современные антикоагулянты. Эти препараты понижают свертываемость крови, уменьшают риск возникновения тромбов, и помогают предотвратить развитие инфарктов и инсультов.



Также для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями будут закупать современные дезагреганты и гиполипидемические препараты. Их начнут бесплатно выдавать с января 2020 года.