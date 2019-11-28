28 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи оценили благоустройство городских парков, сообщается на портале mos.ru.



Для голосования были выбраны парки, в которых благоустройство было проведено в 2017-2018 годах, или завершилось в текущем году. На первом этапе участники голосования выбирали парк, который собирались оценить, затем ставили оценку результатам работ по благоустройству в этом парке.



Более 90% участников голосования положительно отозвались о проведенном благоустройстве, более 7% поставили благоустройству парков оценку «хорошо», но внесли свои предложения, 2,31% респондентов остались недовольны проведенным благоустройством.



Чаще всего участники голосования оценивали парк «Ходынское поле», проект благоустройства которого разрабатывался с учетом мнений «активных граждан». На втором месте парк 850-летия Москвы, на третьем – парк «Академический». В пятерку вошли также парк «Южное Бутово» и парк усадьбы «Люблино».