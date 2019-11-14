14 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное проекту «Искусство – детям».
Участникам голосования предлагается ответь на вопросы надо ли дальше развивать материально-техническую базу городских школ искусств, и посещают ли участники опроса, или их родственники, дети, знакомые городские школы искусств.
В рамках программы «Искусство – детям» проводится ремонт зданий городских школ искусств, улучшается их материальная база, закупается оборудование, музыкальные инструменты, мольберты, муфельные печи. В 2019 году был проведен ремонт 111 зданий детских школ искусств, в двух зданиях проведен капитальный ремонт, еще в 12 зданиях начат капитальный ремонт. Школы оснащены новой мебелью, специальным оборудованием и музыкальными инструментами.
11:17 Город (Москва и область) Москвичи оценят проект «Искусство – детям» в рамках голосования в «Активном гражданине»
10:57 Происшествия Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
09:35 Общество Еще в четырех районах прошли публичные слушания по программе реновации
08:58 Город (Москва и область) Как посмотреть историю показаний счетчиков
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»
08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году
08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»
08:05 Общество Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»