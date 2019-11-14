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Город (Москва и область)     14.11.2019 11:17

Москвичи оценят проект «Искусство – детям» в рамках голосования в «Активном гражданине»

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Теги:  Активный гражданин  голосование  школы искусств 

14 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное проекту «Искусство – детям».

Участникам голосования предлагается ответь на вопросы надо ли дальше развивать материально-техническую базу городских школ искусств, и посещают ли участники опроса, или их родственники, дети, знакомые городские школы искусств.

В рамках программы «Искусство – детям» проводится ремонт зданий городских школ искусств, улучшается их материальная база, закупается оборудование, музыкальные инструменты, мольберты, муфельные печи. В 2019 году был проведен ремонт 111 зданий детских школ искусств, в двух зданиях проведен капитальный ремонт, еще в 12 зданиях начат капитальный ремонт. Школы оснащены новой мебелью, специальным оборудованием и музыкальными инструментами.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  голосование  школы искусств 

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