2 ноября. Mossovetinfo.ru - Москвичи предложат свои варианты названия Большой кольцевой линии метро. Голосование началось на проекте «Активный гражданин». Во время голосования москвичи смогут предложить свои варианты.
Впервые москвичи выбирали название для большого кольца метро Москвы в 2017 году, когда ни один из участков новой ветки еще не был открыт.
«В 2018 году на линии открылись первые шесть станций, в марте 2020 года — еще три. Сейчас, когда новое кольцо стало частью городской жизни, все чаще стали звучать идеи переименовать его, так как нынешнее название — абстрактное, выбранное еще до открытия линии», - говорится в пояснении к голосованию.
Достроить большое кольцо планируется в 2022 году. На нем расположится 31 станция.
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