16 апреля. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы продолжают нарушать режим самоизоляции, заявил в эфире телеканала «Москва 24» начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.



По словам Данчикова, в плане нарушения режима самоизоляции ситуация в Москве не улучшается, граждане продолжают выходить на детские площадки, гулять в парках и жарить шашлыки на природе.



За последние сутки за нарушение режима самоизоляции было составлено около 2 тысяч протоколов. А если брать период с прошедших выходных, когда сотрудники полиции начали составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции, то составлено уже около 12 тысяч протоколов. Общая сумма штрафов составила 50 миллионов рублей.



Данчиков выразил надежду, что пришедшая в Москву ненастная погода, все же не позволит москвичам совершать прогулки и заставит их остаться дома.