16 апреля. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы продолжают нарушать режим самоизоляции, заявил в эфире телеканала «Москва 24» начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
По словам Данчикова, в плане нарушения режима самоизоляции ситуация в Москве не улучшается, граждане продолжают выходить на детские площадки, гулять в парках и жарить шашлыки на природе.
За последние сутки за нарушение режима самоизоляции было составлено около 2 тысяч протоколов. А если брать период с прошедших выходных, когда сотрудники полиции начали составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции, то составлено уже около 12 тысяч протоколов. Общая сумма штрафов составила 50 миллионов рублей.
Данчиков выразил надежду, что пришедшая в Москву ненастная погода, все же не позволит москвичам совершать прогулки и заставит их остаться дома.
16:45 Город (Москва и область) Москвичи продолжают нарушать режим самоизоляции - власти
16:37 Общество Топ-50 персон московской политики по упоминаниям в СМИ за 1-15 апреля 2020 года
16:13 Город (Москва и область) «Яндекс» запустил сервис тестирования на коронавирус на дому
15:05 Происшествия В Красноярске задержан подросток, собиравшийся напасть на школу
14:31 Город (Москва и область) Собянин поручил представить медикам бесплатные места в гостиницах Москвы
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель