22 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал краудсорсинг-проект «Мой парк» в рамках которого жители города могут внести свои предложения по улучшению городских парков, сообщается на портале mos.ru.
Проект приурочен к восьмилетию Мосгорпарка и будет разделен на три этапа. Первый этап называется «Предлагай», на этом этапе москвичи могут внести свои предложения по улучшению парков в разделах «События в парках», «Активности в парках», «Красивый парк», «Новости о парках: онлайн- и офлайн-сервисы». Этот этап продлится до 25 октября.
Затем стартует второй этап проекта: «Обсуждай». На этом этапе пройдут дискуссии на темы «Развлечения в парках Москвы», «Любимый парк», «Мировые парки». После этого, высказанные и предложенные идеи оценят эксперты, среди которых директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор Парка Горького Павел Трехлеб, директор сада «Эрмитаж» Алексей Чибин и другие.
После этого стартует третий этап проекта: «Оценивай». На этом этапе горожане смогут проголосовать и выбрать, какие из предложенных идей, получивших одобрение экспертов, будут реализованы.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru.
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