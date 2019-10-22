22 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал краудсорсинг-проект «Мой парк» в рамках которого жители города могут внести свои предложения по улучшению городских парков, сообщается на портале mos.ru.



Проект приурочен к восьмилетию Мосгорпарка и будет разделен на три этапа. Первый этап называется «Предлагай», на этом этапе москвичи могут внести свои предложения по улучшению парков в разделах «События в парках», «Активности в парках», «Красивый парк», «Новости о парках: онлайн- и офлайн-сервисы». Этот этап продлится до 25 октября.



Затем стартует второй этап проекта: «Обсуждай». На этом этапе пройдут дискуссии на темы «Развлечения в парках Москвы», «Любимый парк», «Мировые парки». После этого, высказанные и предложенные идеи оценят эксперты, среди которых директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор Парка Горького Павел Трехлеб, директор сада «Эрмитаж» Алексей Чибин и другие.



После этого стартует третий этап проекта: «Оценивай». На этом этапе горожане смогут проголосовать и выбрать, какие из предложенных идей, получивших одобрение экспертов, будут реализованы.



Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru.