23 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи во время общественных обсуждений решили, как благоустроить четыре городских парка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.



Инициативы москвичей учтены в проектах, планы благоустройства этих территорий скорректированы по желанию горожан.



В частности, в парке Дружбы отремонтируют площадь у памятника воинам Афганистана, но откажутся от площадки для запуска дронов, в парке 850-летия Москвы сделают больше площадок для выгула собак, а в парке Святослава Федорова построят горку для зимних забав



Работы в парках начнутся в ближайшее время.