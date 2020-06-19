19 июня. Mossovetinfo.ru – С 22 июня в Москве откроются еще 17 центров госуслуг «Мои документы», сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Таким образом, получить услуги с 22 июня можно будет в 105 центрах госуслуг. Посетить центры госуслуг можно без предварительной записи.
В тоже время, получить услуги ГИБДД, которые предоставляются на территории флагманских офисов «Мои документы», по-прежнему можно только по предварительной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.
С 25 мая в Москве возобновили работу 88 МФЦ, которые были временно закрыты из-за режима самоизоляции. Однако прием в них проходил только по предварительной записи.
18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничение в виде предварительной записи будет снято.
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