19 июня. Mossovetinfo.ru – С 22 июня в Москве откроются еще 17 центров госуслуг «Мои документы», сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Таким образом, получить услуги с 22 июня можно будет в 105 центрах госуслуг. Посетить центры госуслуг можно без предварительной записи.



В тоже время, получить услуги ГИБДД, которые предоставляются на территории флагманских офисов «Мои документы», по-прежнему можно только по предварительной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.



С 25 мая в Москве возобновили работу 88 МФЦ, которые были временно закрыты из-за режима самоизоляции. Однако прием в них проходил только по предварительной записи.



18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничение в виде предварительной записи будет снято.