21 апреля. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы старше 65 лет могут оформить цифровые пропуска для поездок в медучреждение или на дачу, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
При этом, для поездки на дачу можно будет оформить одноразовый пропуск, так как москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Граждане старше 65 лет находятся в группе риска по коронавирусу. Указом мэра Москвы они обязаны соблюдать режим самоизоляции, не покидать свои квартиры без острой необходимости, проезд на общественном транспорте по их социальным картам временно заблокирован.
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