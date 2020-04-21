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Город (Москва и область)     21.04.2020 18:50

Москвичи старше 65 лет могут оформить цифровой пропуск для поездок на дачу

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Теги:  коронавирус  цифровые пропуска  дачи  пожилые 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы старше 65 лет могут оформить цифровые пропуска для поездок в медучреждение или на дачу, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом, для поездки на дачу можно будет оформить одноразовый пропуск, так как москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Граждане старше 65 лет находятся в группе риска по коронавирусу. Указом мэра Москвы они обязаны соблюдать режим самоизоляции, не покидать свои квартиры без острой необходимости, проезд на общественном транспорте по их социальным картам временно заблокирован.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  цифровые пропуска  дачи  пожилые 

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