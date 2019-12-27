27 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по определению самых ярких событий 2019 года, по итогам голосования будет составлен рейтинг «Главные дела Москвы».



Голосование будет состоять из трех частей. В рамках первой части москвичам предстоит выбрать главные события в области культуры, городской среды и строительства.



Среди культурных событий уходящего года участники голосования будут выбирать из четырех вариантов: Московская музейная неделя, ночные акции, открытие зеленого театра на ВДНХ, открытие исторического здания театра «Школа современной пьесы».



Среди событий по развитию городской среды и благоустройству, предлагаются следующие варианты: благоустройство района Капотня, обновление площади Киевского вокзала, благоустройство площади Савеловского вокзала, благоустройство парка усадьбы Люблино, парка Победы, Детского Черкизовского парка и набережной Шитова, создание парка в пойме реки Яузы, благоустройство Озерковской и Овчинниковской набережных, Ильинки и Рождественки, создание новой площади на территории делового центра «Москва-Сити».



В области строительства участники голосования выберут главное событие среди следующих вариантов: открытие Дворца художественной гимнастики в «Лужниках», открытие Дворца водных видов спорта в «Лужниках», открытие первого участка Некрасовской линии метро, продление Сокольнической ветки в Коммунарку, проведение публичных слушаний по программе реновации, и открытие балочного моста в Мневниках, который завершил строительство Северо-Западной хорды.