27 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по определению самых ярких событий 2019 года, по итогам голосования будет составлен рейтинг «Главные дела Москвы».
Голосование будет состоять из трех частей. В рамках первой части москвичам предстоит выбрать главные события в области культуры, городской среды и строительства.
Среди культурных событий уходящего года участники голосования будут выбирать из четырех вариантов: Московская музейная неделя, ночные акции, открытие зеленого театра на ВДНХ, открытие исторического здания театра «Школа современной пьесы».
Среди событий по развитию городской среды и благоустройству, предлагаются следующие варианты: благоустройство района Капотня, обновление площади Киевского вокзала, благоустройство площади Савеловского вокзала, благоустройство парка усадьбы Люблино, парка Победы, Детского Черкизовского парка и набережной Шитова, создание парка в пойме реки Яузы, благоустройство Озерковской и Овчинниковской набережных, Ильинки и Рождественки, создание новой площади на территории делового центра «Москва-Сити».
В области строительства участники голосования выберут главное событие среди следующих вариантов: открытие Дворца художественной гимнастики в «Лужниках», открытие Дворца водных видов спорта в «Лужниках», открытие первого участка Некрасовской линии метро, продление Сокольнической ветки в Коммунарку, проведение публичных слушаний по программе реновации, и открытие балочного моста в Мневниках, который завершил строительство Северо-Западной хорды.
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