 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     24.03.2021 12:00

Москвичи выберут название для новой станции Большой кольцевой линии

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  БКЛ  название  Активный гражданин 

24 марта. Mossovetinfo.ru — В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору названия для новой станции Большой Кольцевой линии метро.

Новая станция появится на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного ополчения.

На выбор предлагается три варианта: «Карамышевская», «Народное ополчение» и «Этот вопрос должны решать специалисты».

Ранее сообщалось, что две станции БКЛ на северо-западе Москвы подготовят к открытию до конца марта. Всего в 2021 году в столице планируется открыть 11 станций БКЛ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  БКЛ  название  Активный гражданин 

Возврат к списку

Лента новостей

12:37 Власть Госдума приняла закон, дающий Путину право снова баллотироваться на пост президента РФ

12:24 Город (Москва и область) Мосгордума возвращается к очным заседаниям

12:03 Власть Госдума одобрила гаражную амнистию

12:00 Город (Москва и область) Москвичи выберут название для новой станции Большой кольцевой линии

11:52 Мнения Коллективный и иммунитет от COVID-19 должен появиться в России к концу лета - Голикова

Актуальные материалы

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru