Другие материалы
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Город (Москва и область)
26.11.2019, 16:11
Москвичи выбрали лучший объект реставрации 2019 года
26 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках голосования на проекте «Активный гражданин» москвичи выбрали лучшие объекты реставрации в 2019 году. Голосование проходило с 7 по 11 ноября, в нем принял...
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Город (Москва и область)
26.11.2019, 14:39
В центре Москвы по программе реновации снесут 109 домов
26 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Центральном административном округе Москвы будет снесено 109 домов, сообщил журналистам начальник управления реновации столичного д...
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Город (Москва и область)
26.11.2019, 13:50
Переселение по реновации в микрорайоне Камушки планируют завершить до конца года
26 ноября. Mossovetinfo.ru – Переселение жителей микрорайона Камушки (ЦАО) в новые квартиры по программе реновации жилья планируется завершить до конца года, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на нач...