26 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках голосования на проекте «Активный гражданин» москвичи выбрали лучшие объекты реставрации в 2019 году.



Голосование проходило с 7 по 11 ноября, в нем приняли участие более 180 тысяч человек. На голосование было выставлено 20 отреставрированных объектов культурного наследия.



В результате голосования, лучшими объектами реставрации были признаны фонтан «Дружба народов» на ВДНХ, Киевский вокзал и фреска на станции метро «Киевская».



Всего в 2019 году отреставрировано 159 объектов культурного наследия. До конца года число отреставрированных памятников вырастет до 200.