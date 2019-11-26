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Город (Москва и область)     26.11.2019 16:11

Москвичи выбрали лучший объект реставрации 2019 года

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Теги:  реставрация  Активный гражданин  голосование 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках голосования на проекте «Активный гражданин» москвичи выбрали лучшие объекты реставрации в 2019 году.

Голосование проходило с 7 по 11 ноября, в нем приняли участие более 180 тысяч человек. На голосование было выставлено 20 отреставрированных объектов культурного наследия.

В результате голосования, лучшими объектами реставрации были признаны фонтан «Дружба народов» на ВДНХ, Киевский вокзал и фреска на станции метро «Киевская».

Всего в 2019 году отреставрировано 159 объектов культурного наследия. До конца года число отреставрированных памятников вырастет до 200.


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Карта места

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Теги: 
реставрация  Активный гражданин  голосование 

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