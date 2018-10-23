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Город (Москва и область)     23.10.2018 14:50

Москвичи выбрали название для строящейся станции БКЛ

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Теги:  БКЛ  Активный гражданин  название  метро 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Новую станцию Большой Кольцевой линии метро назовут «Воронцовская», такой выбор сделали москвичи в рамках голосования на портале «Активный гражданин», сообщает пресс-служба проекта.

За название «Воронцовская» проголосовали 58,62% из принявших участие в голосовании. За вариант «Площадь Академика Келдыша» проголосовали 14,86% участников голосования, третье место занял вариант «Калужская» - 14,29% голосов.

Новая станция, которая расположена недалеко от парка и усадьбы Воронцова, должна быть открыта для пассажиров в 2019 году.


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Карта места

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Теги: 
БКЛ  Активный гражданин  название  метро 

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