23 октября. Mossovetinfo.ru – Новую станцию Большой Кольцевой линии метро назовут «Воронцовская», такой выбор сделали москвичи в рамках голосования на портале «Активный гражданин», сообщает пресс-служба проекта.



За название «Воронцовская» проголосовали 58,62% из принявших участие в голосовании. За вариант «Площадь Академика Келдыша» проголосовали 14,86% участников голосования, третье место занял вариант «Калужская» - 14,29% голосов.



Новая станция, которая расположена недалеко от парка и усадьбы Воронцова, должна быть открыта для пассажиров в 2019 году.