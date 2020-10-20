20 октября. Mossovetinfo.ru – На Едином транспортном портале Москвы завершилось голосование по выбору нового названия для железнодорожной станции в районе Ховрино, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Теперь станция Октябрьской железной дороги будет называться Грачевская, за этот вариант проголосовали 57% участников опроса. Новое название связано с тем, что рядом со станцией находятся парк и усадьба Грачевка.

При этом, в Москве останется станция Ховрино. Такое название будет присвоено новой станции МЦД-3, которая строится в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро.



Переименование станции Ховрино позволит в будущем избежать путанницы. Станция МЦД-3 Ховрино, вместе с одноименной станцией метро и автовокзалом создадут крупный траснпортный хаб на севере Москвы.