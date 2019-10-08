8 октября. Mossovetinfo.ru – С 12 октября по 3 ноября в 79 медицинских учреждениях Москвы жительницы столицы могут бесплатно пройти маммографию, сообщается на портале mos.ru.
Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, который отмечается 15 октября, и направлена на выявление рака на ранней стадии.
Помимо УЗИ и рентгена молочных желез, можно будет бесплатно проконсультироваться онкологом-маммологом.
Бесплатные обследования будут проходить в выходные дни: по субботам: с 09:00 до 18:00, по воскресеньям с 09:00 до 15:00. Попасть на бесплатное обследование можно будет по предварительной записи. Со списком медицинских учреждений города, в которых можно пройти бесплатное обследование, можно ознакомиться здесь.
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