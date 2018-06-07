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Город (Москва и область)     07.06.2018 08:34

Москву ко Дню России украсят видеоинсталляции и 650 плакатов

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Теги:  День России  праздники 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Москву ко Дню России, который отмечается 12 июня, украсят видеоинсталляции и 650 плакатов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

На билбордах размером 3x6 метров разместят 300 плакатов, 50 плакатов 3,7x2,7 метра оформят в формате сити-бордов, 200 плакатов с поздравлением можно будет увидеть на остановках, 100 – на афишных стендах.

Кроме того, 11 и 12 июня на медиафасадах зданий 8 и 28, домах-книжках 11 и 19 на Новом Арбате состоится транслянция видеороликов с хэштэгом #МЫРОССИЯ. Верхняя часть зданий на Новом Арбате с наступлением сумерек будет подсвечена триколором.

Фасад здания Государственной Думы оформят декоративными панно с изображением карты Российской Федерации. Все декоративные элементы выполнены в едином стиле. 


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Карта места

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Теги: 
День России  праздники 

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