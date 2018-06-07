7 июня. Mossovetinfo.ru – Москву ко Дню России, который отмечается 12 июня, украсят видеоинсталляции и 650 плакатов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
На билбордах размером 3x6 метров разместят 300 плакатов, 50 плакатов 3,7x2,7 метра оформят в формате сити-бордов, 200 плакатов с поздравлением можно будет увидеть на остановках, 100 – на афишных стендах.
Кроме того, 11 и 12 июня на медиафасадах зданий 8 и 28, домах-книжках 11 и 19 на Новом Арбате состоится транслянция видеороликов с хэштэгом #МЫРОССИЯ. Верхняя часть зданий на Новом Арбате с наступлением сумерек будет подсвечена триколором.
Фасад здания Государственной Думы оформят декоративными панно с изображением карты Российской Федерации. Все декоративные элементы выполнены в едином стиле.
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