7 июня. Mossovetinfo.ru – Москву ко Дню России, который отмечается 12 июня, украсят видеоинсталляции и 650 плакатов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



На билбордах размером 3x6 метров разместят 300 плакатов, 50 плакатов 3,7x2,7 метра оформят в формате сити-бордов, 200 плакатов с поздравлением можно будет увидеть на остановках, 100 – на афишных стендах.



Кроме того, 11 и 12 июня на медиафасадах зданий 8 и 28, домах-книжках 11 и 19 на Новом Арбате состоится транслянция видеороликов с хэштэгом #МЫРОССИЯ. Верхняя часть зданий на Новом Арбате с наступлением сумерек будет подсвечена триколором.



Фасад здания Государственной Думы оформят декоративными панно с изображением карты Российской Федерации. Все декоративные элементы выполнены в едином стиле.