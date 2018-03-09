9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве в субботу и в воскресенье пройдет продолжительный снегопад. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Осадки будут продолжительные, но небольшие. Снегопад продлится до середины дня воскресенья. Общее количество осадков - не более 3-4 миллиметра.