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Город (Москва и область)     09.03.2018 17:32

Москву ждет продолжительный снегопад

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Теги:  снегопад 

9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве в субботу и в воскресенье пройдет продолжительный снегопад. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Осадки будут продолжительные, но небольшие. Снегопад продлится до середины дня воскресенья. Общее количество осадков - не более 3-4 миллиметра.


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Карта места

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Теги: 
снегопад 

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