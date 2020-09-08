8 сентября. Mossovetinfo.ru – Традиционный мотопарад в честь закрытия мотосезона пройдет в Москве в субботу, 26 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Вначале столичные байкеры проведут мотопробег по Садовому кольцу, а затем в Парке Горького пройдет мотофестиваль. На фестивале участники смогут познакомиться с новинками мотопромышленности и стать зрителями спортивного мотошоу.
Сообщается, что 15 сентября пройдет жеребьевка мотоклубов, которая определит их место в колонне пробега.
На время пробега на Садовом кольце будут введены ограничения для движения транспорта, которые будут сниматься по мере прохождения колонны.
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