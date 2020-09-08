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Город (Москва и область)     08.09.2020 10:12

Мотопарад в честь закрытия сезона пройдет в Москве 26 сентября

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Теги:  байкеры  мотопарад  мотопробег 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Традиционный мотопарад в честь закрытия мотосезона пройдет в Москве в субботу, 26 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Вначале столичные байкеры проведут мотопробег по Садовому кольцу, а затем в Парке Горького пройдет мотофестиваль. На фестивале участники смогут познакомиться с новинками мотопромышленности и стать зрителями спортивного мотошоу.

Сообщается, что 15 сентября пройдет жеребьевка мотоклубов, которая определит их место в колонне пробега.

На время пробега на Садовом кольце будут введены ограничения для движения транспорта, которые будут сниматься по мере прохождения колонны.


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Карта места

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Теги: 
байкеры  мотопарад  мотопробег 

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