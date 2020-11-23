 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     23.11.2020 13:41

МЦД-3 планируется запустить к 2023 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  МЦД-3  открытие 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Запустить МЦД-3 «Ленинградско-Савеловский» (Зеленоград - Раменское) планируется к концу 2-22 - началу 2023 года, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что запуск МЦД-3 сократит время в пути для жителей Москвы и области, а также позволит разгрузить метрополитен и прилегающие автомобильные дороги.

Ранее в Москве открыли новую железнодорожную станцию Ховрино, которая станет частью маршрута МЦД-3.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  МЦД-3  открытие 

Возврат к списку

Лента новостей

13:52 Власть Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей

13:41 Город (Москва и область) МЦД-3 планируется запустить к 2023 году

12:22 Общество Синоптики предупредили о возможных ледяных дождях в Москве днем 23 ноября

12:12 Другое Суд оштрафовал ПФК ЦСКА на 200 тысяч рублей

12:05 Город (Москва и область) В Москве открылась новая железнодорожная станция Ховрино

Актуальные материалы

09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru