23 ноября. Mossovetinfo.ru – Запустить МЦД-3 «Ленинградско-Савеловский» (Зеленоград - Раменское) планируется к концу 2-22 - началу 2023 года, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что запуск МЦД-3 сократит время в пути для жителей Москвы и области, а также позволит разгрузить метрополитен и прилегающие автомобильные дороги.



Ранее в Москве открыли новую железнодорожную станцию Ховрино, которая станет частью маршрута МЦД-3.