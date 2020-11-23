23 ноября. Mossovetinfo.ru – Запустить МЦД-3 «Ленинградско-Савеловский» (Зеленоград - Раменское) планируется к концу 2-22 - началу 2023 года, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что запуск МЦД-3 сократит время в пути для жителей Москвы и области, а также позволит разгрузить метрополитен и прилегающие автомобильные дороги.
Ранее в Москве открыли новую железнодорожную станцию Ховрино, которая станет частью маршрута МЦД-3.
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