18 сентября. Mossovetinfo.ru - Третий маршрут МЦД «Зеленоград - Раменское» планируется запустить в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



По словам Собянина, в направлении Зеленограда большая часть работ выполнена в рамках создания новых магистральных путей, однако часть работ еще предстоит выполнить. При этом, мэр подчеркнул, что запуск МЦД-3 является одним из приоритетных проектов для городских властей.



Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября 2019 года