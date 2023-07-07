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Город (Москва и область)     11.07.2023 11:27

МЦД-4 будет открыт уже этой осенью - Собянин

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Теги:  МЦД-3  МЦД-4  маршруты  открытие 

11 июля — Mossovetinfo.ru — Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) будет открыт осенью 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов, - сообщение и видео встречи опубликованы в личном блоге мэра.

«На встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов мне задали вопрос о перспективах открытия четвертого диаметра наземного метро. Рассказываю об этом очень сложном и невероятно важном транспортном проекте, который поедет уже осенью нынешнего года», - говорится в сообщении.
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До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - «Солнечной», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин своем официальном Telegram-канале 19 июня.

«Западный радиус МЦД-4 - первое железнодорожное направление с полностью обновленной инфраструктурой», — подчеркнул Сергей Собянин, — станции «Очаково», «Минская», «Лесной Городок», «Переделкино», «Мещерская», «Толстопальцево», «Аминьевская», «Матвеевская», «Кокошкино», «Апрелевка», «Внуково», «Крекшино», «Мичуринец», «Санино» и «Победа» на Калужском направлении открыты или реконструированы за последние три года.

11 мая Собянин в своем блоге сообщал, что осенью 2023 года планируется открыть движение по двум новым Московским центральным диаметрам — МЦД-3 и МЦД-4.
D4, МЦД- 4, маршруты, открытие, станции

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Теги: 
МЦД-3  МЦД-4  маршруты  открытие 

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