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Город (Москва и область)
11.07.2023, 11:27
МЦД-4 будет открыт уже этой осенью - Собянин
11 июля — Mossovetinfo.ru — Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) будет открыт осенью 2023 года. Об...
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Город (Москва и область)
10.07.2023, 10:30
127,5 тысячи горожан оформляют переезд или стали новоселами по программе реновации - Собянин
10 июля — Mossovetinfo.ru — По программе реновации в Москве "частично или полностью сейчас расселены 795 домов старого...
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Город (Москва и область)
07.07.2023, 18:39
Все документы на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы подали пять человек - Мосгоризбирком
7 июля — Mossovetinfo.ru — Срок подачи документов в Мосгоризбирком на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы ...