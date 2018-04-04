4 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское центральное кольцо (МЦК) также продлит работу на Пасху. Об этом сообщается в telegram-канале МЦК. «Ласточки» будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут.



Последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 2:03 и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя «Ласточка» отправится с Андроновки в 1:51 и доедет до Панфиловской.



Во вторник на заседании президиума правительства Москвы было объявлено, что городской транспорт продлит работу в пасхальную ночь. При этом отмечалось, что МЦК будет работать по обычному графику – до 1:00.