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Город (Москва и область)     04.04.2018 10:50

МЦК будет работать на Пасху на час дольше

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Теги:  МЦК  Пасха  праздники  транспорт 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское центральное кольцо (МЦК) также продлит работу на Пасху. Об этом сообщается в telegram-канале МЦК. «Ласточки» будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут.

Последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 2:03 и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя «Ласточка» отправится с Андроновки в 1:51 и доедет до Панфиловской.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы было объявлено, что городской транспорт продлит работу в пасхальную ночь. При этом отмечалось, что МЦК будет работать по обычному графику – до 1:00.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  Пасха  праздники  транспорт 

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