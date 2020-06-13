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Город (Москва и область)     13.06.2020 09:38

Музеи ВДНХ возобновят работу 16 июня

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Теги:  ВДНХ  музеи  коронавирус  ограничения 

13 июня. Mossovetinfo.ru - Музеи и павильоны ВДНХ откроются во вторник, 16 июня. Снять ограничения на работу музеев ранее своим указом разрешил мэр Москвы Сергей Собянин.

На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ, как сообщает mos.ru, смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек. Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации к открытию музеев.

Основные ограничения, введенные из-за коронавируса, снимут в Москве до 23 июня. С 9 июня отменили пропуска и режим самоизоляции. Кроме того, заработали парикмахерские и салоны красоты. С графиком снятия ограничения можно ознакомиться здесь.


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Теги: 
ВДНХ  музеи  коронавирус  ограничения 

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