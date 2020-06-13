13 июня. Mossovetinfo.ru - Музеи и павильоны ВДНХ откроются во вторник, 16 июня. Снять ограничения на работу музеев ранее своим указом разрешил мэр Москвы Сергей Собянин.



На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ, как сообщает mos.ru, смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек. Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации к открытию музеев.



Основные ограничения, введенные из-за коронавируса, снимут в Москве до 23 июня. С 9 июня отменили пропуска и режим самоизоляции. Кроме того, заработали парикмахерские и салоны красоты. С графиком снятия ограничения можно ознакомиться здесь.