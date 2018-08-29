29 августа. Mossovetinfo.ru – Музей поэта Владимира Маяковского откроется после ремонта в 2019 году, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Главное здание музея на Лубянке было закрыто в 2013 году. В 2014 году начались работы по капитальному ремонту здания.
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