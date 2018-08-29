Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     29.08.2018 15:53

Музей Маяковского в Москве откроют после ремонта в 2019 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  музеи  ремонт 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Музей поэта Владимира Маяковского откроется после ремонта в 2019 году, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Главное здание музея на Лубянке было закрыто в 2013 году. В 2014 году начались работы по капитальному ремонту здания.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
музеи  ремонт 

Возврат к списку

Лента новостей

15:53 Город (Москва и область) Музей Маяковского в Москве откроют после ремонта в 2019 году

15:18 Город (Москва и область) Форум «Город образования» пройдет в Москве с 30 августа по 2 сентября

14:17 Общество Температурный рекорд века для 29 августа зафиксирован в Москве

14:07 Город (Москва и область) Собянин: обеспечим максимальную социальную защиту москвичей в связи с пенсионной реформой

12:59 Город (Москва и область) Открылась дорога от Киевского до Калужского шоссе

Актуальные материалы

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро

15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru