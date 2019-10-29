29 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Ночь искусств» Музей Победы на Поклонной горе можно будет посетить бесплатно, сообщается на портале mos.ru.



Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве в седьмой раз в ночь с 3 на 4 ноября.



Музей Победы на Поклонной горе бесплатно можно будет посетить 3 ноября с 18:00 до 23:00. Специально для «Ночи искусств» музей подготовил специальную программу. Посетители смогут послушать фортепианный концерт, песни и стихи военных лет, театральные постановки и воссозданные выступления фронтовых концертных бригад. Также пройдут бесплатные экскурсии по музею, мастер-классы для взрослых и детей.



Всего в рамках акции «Ночь искусств» в Москве пройдут 250 различных мероприятий, в театрах, музеях, библиотеках, культурных центрах, а также на вокзалах, в аэропортах и в городских парках.