29 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Ночь искусств» Музей Победы на Поклонной горе можно будет посетить бесплатно, сообщается на портале mos.ru.
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве в седьмой раз в ночь с 3 на 4 ноября.
Музей Победы на Поклонной горе бесплатно можно будет посетить 3 ноября с 18:00 до 23:00. Специально для «Ночи искусств» музей подготовил специальную программу. Посетители смогут послушать фортепианный концерт, песни и стихи военных лет, театральные постановки и воссозданные выступления фронтовых концертных бригад. Также пройдут бесплатные экскурсии по музею, мастер-классы для взрослых и детей.
Всего в рамках акции «Ночь искусств» в Москве пройдут 250 различных мероприятий, в театрах, музеях, библиотеках, культурных центрах, а также на вокзалах, в аэропортах и в городских парках.
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