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Город (Москва и область)     29.10.2019 08:50

Музей Победы на Поклонной горе можно будет бесплатно посетить в «Ночь искусств»

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Теги:  Ночь искусств  Музей Победы 

29 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Ночь искусств» Музей Победы на Поклонной горе можно будет посетить бесплатно, сообщается на портале mos.ru.

Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве в седьмой раз в ночь с 3 на 4 ноября.

Музей Победы на Поклонной горе бесплатно можно будет посетить 3 ноября с 18:00 до 23:00. Специально для «Ночи искусств» музей подготовил специальную программу. Посетители смогут послушать фортепианный концерт, песни и стихи военных лет, театральные постановки и воссозданные выступления фронтовых концертных бригад. Также пройдут бесплатные экскурсии по музею, мастер-классы для взрослых и детей.

Всего в рамках акции «Ночь искусств» в Москве пройдут 250 различных мероприятий, в театрах, музеях, библиотеках, культурных центрах, а также на вокзалах, в аэропортах и в городских парках.


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Теги: 
Ночь искусств  Музей Победы 

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