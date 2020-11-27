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Город (Москва и область)     27.11.2020 12:40

МВД планирует ввести электронный паспорт в Москве до декабря 2021 года

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Теги:  МВД РФ  электронный паспорт  эксперимент 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – МВД РФ, госорганы и власти Москвы планируют до 1 декабря 2021 года запустить в столице пилотный проект по введению паспортов с электронным носителем, сообщается на официальном сайте МВД.

Планируется, что электронный паспорт, а также специальные приложения, созданные в рамках проекта, станут ключом для доступа к различным государственным и коммерческим услугам. Кроме того, введение электронных паспортов обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью.

Электронный паспорт будет защищен существенно лучше бумажного, помимо этого, появится возможность его быстрой блокировки в случае утраты.

Электронный паспорт будет из себя представлять пластиковую карту, размером с банковскую. Карта будет снабжена российским чипом, на который будет записана та же самая информация, которая содержится в обычном бумажном паспорте. На самой карте разместят основные данные о носителе. Считать данные паспорта можно будет с помощью мобильного приложения.

В дальнейшем электронный паспорт планируется распространить на всю территорию России.


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Теги: 
МВД РФ  электронный паспорт  эксперимент 

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