14 апреля. Mossovetinfo.ru – Пресс-служба столичного управления МВД подтвердила, что с 15 апреля будет проверять все машины, которые въезжают в Москву.



Ранее сообщалось, что с 15 апреля всех водителей на въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять на наличие цифровых пропусков.



Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянин, с 15 апреля цифровые пропуска обязательны для поездок по Москве. Оформление цифровых пропусков началось 13 апреля.