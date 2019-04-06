На 40 застройщиков меньше станет с июля в Подмосковье

6 апреля. Mossovetinfo.ru - На 40 девелоперов меньше станет в Московской области с июля, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.



«Из 116 компаний Московской области, которые должны будут работать по эскроу, порядка 40 точно требования не пройдут», - сказал А.Воробьев.



Сейчас в Подмосковье, по словам губернатора, работают 166 строительных компаний. С 1 июля большинство кампаний смогут работать с дольщиками только через эскроу-счет - доступ к деньгам покупателей застройщик получает только после сдачи объекта.