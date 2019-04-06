Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     06.04.2019 15:48

На 40 застройщиков меньше станет с июля в Подмосковье

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Подмосковье  Московская область  Воробьев  эскроу-счет  требования  застройщики  девелоперы 

6 апреля. Mossovetinfo.ru - На 40 девелоперов меньше станет в Московской области с июля, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Из 116 компаний Московской области, которые должны будут работать по эскроу, порядка 40 точно требования не пройдут», - сказал А.Воробьев.

Сейчас в Подмосковье, по словам губернатора, работают 166 строительных компаний. С 1 июля большинство кампаний смогут работать с дольщиками только через эскроу-счет - доступ к деньгам покупателей застройщик получает только после сдачи объекта.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Подмосковье  Московская область  Воробьев  эскроу-счет  требования  застройщики  девелоперы 

Возврат к списку

Лента новостей

15:52 В мире На Трампа подали в суд 20 штатов США из-за планов строительства стены на границе

15:48 Город (Москва и область) На 40 застройщиков меньше станет с июля в Подмосковье

14:51 Происшествия Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» въехал в гипермаркет в районе 47-км МКАД

13:47 Город (Москва и область) Дополнительные перекрытия введены в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро

13:34 Власть Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

Актуальные материалы

12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года

09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро

13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы

21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста

11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения

11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах

15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru