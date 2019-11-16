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Город (Москва и область)     16.11.2019 11:30

На Бирюлевский линии метро будет девять станций - власти Москвы

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Теги:  метро  метрополитен  Бирюлевская линия  строительство  Хуснуллин  Марат Хуснуллин 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – Первый участок Бирюлевской линии метро включит в себя девять станций. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Надеемся, что все площадки станций окончательно утвердим до конца года и вынесем на Градостроительную земельную комиссию», - сказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что Бирюлевская ветка начнется от ЗИЛа, соединит Московское центральное кольцо и станцию «Технопарк», пройдет через строящуюся станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии, Царицыно, Курьяново, а также соединит Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и ТиНАО.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Бирюлевская линия  строительство  Хуснуллин  Марат Хуснуллин 

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