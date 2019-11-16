16 ноября. Mossovetinfo.ru – Первый участок Бирюлевской линии метро включит в себя девять станций. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
«Надеемся, что все площадки станций окончательно утвердим до конца года и вынесем на Градостроительную земельную комиссию», - сказал Хуснуллин.
Заммэра отметил, что Бирюлевская ветка начнется от ЗИЛа, соединит Московское центральное кольцо и станцию «Технопарк», пройдет через строящуюся станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии, Царицыно, Курьяново, а также соединит Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и ТиНАО.
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