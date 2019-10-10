10 октября. Mossovetinfo.ru – На Большой кольцевой линии будет организовано 44 пересадки на станции метро, МЦК, МЦД и железной дороги, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, именно создание широкой сети пересадочных станций на подъезде к центру города является главной задачей строительства БКЛ. Сейчас эту функцию частично берет на себя МЦК, а с окончанием строительства БКЛ у города появится сразу два новых кольца, которые будут обслуживать разные части города.
У пассажиров появится большая вариативность маршрутов, кроме того, снизится нагрузка на станции метро в центре Москвы и на Кольцевую линию метрополитена.
Всего будет организовано 23 пересадки на другие линии метро (включая перспективные линии в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское, строительство которых еще не началось), 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на маршруты МЦД-1 и МЦД -2, 11 пересадок на железнодорожные станции различных направлений МЖД. Впоследствии ряд пересадок на радиальные направления МЖД может войти в состав новых маршрутов МЦД.
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