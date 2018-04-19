19 апреля. Mossovetinfo.ru – На благоустроенных улицах Москвы идут работы по уходу за деревьями. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



В рамках комплексного благоустройства в столице были высажены деревья-крупномеры: одни пережили уже две зимы, другие перезимовали в Москве впервые.



Кроме того, специалисты заменяют тростниковую оплетку, которая надежно защищает ствол от повреждений и солнечных ожогов, на новую.



В апреле проведут опрыскивание деревьев: это защитит их от грибных болезней и различных вредителей. До появления листьев проведут корневую, а затем и внекорневую подкормку по кроне деревьев. В мае и июне стимулирующие подкормки повторят. Работы проводятся ночью, чтобы не мешать горожанам.



Летом недавно высаженные деревья-крупномеры будут поливать два-три раза в неделю.