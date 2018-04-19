Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.04.2018 11:05

На благоустроенных улицах Москвы идут работы по уходу за деревьями

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  деревья 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – На благоустроенных улицах Москвы идут работы по уходу за деревьями. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В рамках комплексного благоустройства в столице были высажены деревья-крупномеры: одни пережили уже две зимы, другие перезимовали в Москве впервые.

Кроме того, специалисты заменяют тростниковую оплетку, которая надежно защищает ствол от повреждений и солнечных ожогов, на новую.

В апреле проведут опрыскивание деревьев: это защитит их от грибных болезней и различных вредителей. До появления листьев проведут корневую, а затем и внекорневую подкормку по кроне деревьев. В мае и июне стимулирующие подкормки повторят. Работы проводятся ночью, чтобы не мешать горожанам.

Летом недавно высаженные деревья-крупномеры будут поливать два-три раза в неделю.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
деревья 

Возврат к списку

Лента новостей

11:05 Город (Москва и область) На благоустроенных улицах Москвы идут работы по уходу за деревьями

09:09 Общество Фестиваль «Московская весна а сappella» пройдет на 61 площадке

08:21 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 апреля

07:48 Город (Москва и область) В каких московских парках 1 мая откроется летний сезон

07:33 Город (Москва и область) Московские парки откроют летний сезон 1 мая

Актуальные материалы

23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

08:34 Город (Москва и область) Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru