28 мая. Mossovetinfo.ru – На московских улицах, благоустроенных в 2017 году, завершена высадка кустарников, сообщает портал M24.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



Кустарники для высадки подбирали проектировщики вместе с дендрологами. Растения подбирались с тем расчетом, чтобы они могли выдерживать московские морозы и быть адаптированными к городским условиям.



До июля специалисты проведут стрижку кустарников, чтобы придать им нужную высоту и форму. Все работы по высадке кустарников и уходу за ними выполняются в ночное время.