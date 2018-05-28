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Город (Москва и область)     28.05.2018, 14:32

На благоустроенных в 2017 году улицах Москвы высадили кустарники

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Теги:  благоустройство  озеленение 

28 мая. Mossovetinfo.ru – На московских улицах, благоустроенных в 2017 году, завершена высадка кустарников, сообщает портал M24.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Кустарники для высадки подбирали проектировщики вместе с дендрологами. Растения подбирались с тем расчетом, чтобы они могли выдерживать московские морозы и быть адаптированными к городским условиям.

До июля специалисты проведут стрижку кустарников, чтобы придать им нужную высоту и форму. Все работы по высадке кустарников и уходу за ними выполняются в ночное время.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  озеленение 

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