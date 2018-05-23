Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.05.2018, 08:14

На благоустройство Москвы направлено 4,2 млрд рублей от платных парковок

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковка  благоустройство  Максим Ликсутов  Ликсутов 

23 мая. Mossovetinfo.ru – В 2018 году на благоустройство районов Москвы направлено 4,2 миллиарда рублей, которые город получил от платных парковок. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Средства были направлены в управы авансом в начале года, чтобы они могли заранее разработать планы мероприятий, обсудить эти мероприятия с жителями и быстрее приступить к работам по благоустройству», - сказал Ликсутов, которого цитирует АГН «Москва».

Все средство, которые Москва зарабатывает на платных парковках, тратятся на благоустройство тех районов, где эти деньги были собраны. Из этой же суммы выделяются деньги на компенсацию за установку шлагбаумов во дворах.

Ликсутов отметил, что посмотреть план работ можно на сайтах управ. На заработанные от парковок деньги, в частности, строятся детские и спортивные площадки, игровые городки, создаются зеленые зоны.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковка  благоустройство  Максим Ликсутов  Ликсутов 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:39 Город (Москва и область) Пять домов в СВАО готовы для заселения по программе реновации

09:10 Общество До 25 градусов тепла ожидается 23 мая в Москве

09:00 Город (Москва и область) Начались работы по созданию нового входа в Парк Горького

08:36 Город (Москва и область) Реновация в Москве не сократит предоставление жилья очередникам и льготникам - власти

08:23 Общество Дни открытых дверей в больницах Москвы в июне

Актуальные материалы

08:23 Общество Дни открытых дверей в больницах Москвы в июне

08:19 Общество Голосовой помощник расскажет о графике отключения горячей воды в Москве

15:46 Город (Москва и область) Собянин: субсидии на установку шлагбаумов смогут получить жители всех районов Москвы

08:26 Город (Москва и область) Новый автобусный маршрут соединил «Лужники» с центром Москвы

15:18 Власть Новый состав правительства РФ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru