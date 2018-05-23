23 мая. Mossovetinfo.ru – В 2018 году на благоустройство районов Москвы направлено 4,2 миллиарда рублей, которые город получил от платных парковок. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.



«Средства были направлены в управы авансом в начале года, чтобы они могли заранее разработать планы мероприятий, обсудить эти мероприятия с жителями и быстрее приступить к работам по благоустройству», - сказал Ликсутов, которого цитирует АГН «Москва».



Все средство, которые Москва зарабатывает на платных парковках, тратятся на благоустройство тех районов, где эти деньги были собраны. Из этой же суммы выделяются деньги на компенсацию за установку шлагбаумов во дворах.



Ликсутов отметил, что посмотреть план работ можно на сайтах управ. На заработанные от парковок деньги, в частности, строятся детские и спортивные площадки, игровые городки, создаются зеленые зоны.