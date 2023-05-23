Другие материалы
-
Город (Москва и область)
24.05.2023, 16:43
На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловской» - Дептранс
24 мая — Mossovetinfo.ru — На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловско...
-
Город (Москва и область)
24.05.2023, 07:41
249 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию в столице
24 мая — Mossovetinfo.ru — В рамках программы реновации в столице ввели в эксплуатацию 249 новостроек — 61,3 тысячи квар...
-
Город (Москва и область)
23.05.2023, 16:58
С 27 мая по 10 июля будет ограничено движение поездов от Казанского вокзала до станции Выхино
23 мая — Mossovetinfo.ru — С 27 мая по 10 июля на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов, будет...