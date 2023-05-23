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Город (Москва и область)     24.05.2023 16:43

На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловской» - Дептранс

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Теги:  Большая кольцевая линия  нет движения  БКЛ 

24 мая — Mossovetinfo.ru — На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловской», — сообщает Даптранс. Получасом ранее сообщалось об увеличении интервалов и об отсутствии движения от «Кленового бульвара» до «Электрозаводской» для проверки состава.

«Прилагаем все усилия для восстановления движения на Большой кольцевой линии», - отмечается в сообщении.

Просят пользоваться радиальными линиями метро, Кольцевой линией, МЦК, МЦД и наземным транспортом.

ОБНОВЛЕНО 16:59 На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Нижегородской». От «Нижегородской» до «Савёловской» движение возобновлено.

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Карта места

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Теги: 
Большая кольцевая линия  нет движения  БКЛ 

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