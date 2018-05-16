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Город (Москва и область)     16.05.2018, 13:26

На избирательных участках за пределами Москвы на выборах мэра должно быть организовано видеонаблюдение - власти

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Теги:  выборы  выборы мэра Москвы  избирательные участки  видеонаблюдение  выборы-2018  выборы мэра-2018  выборы мэра Москвы-2018 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Избирательные участки на выборах мэра, которые будут организованы за пределами Москвы, должны быть обеспечены видеонаблюдением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Анастасию Ракову.

На заседании Центризбиркома в среду Ракова отметила, что для организации избирательных участков за пределами Москвы, понадобиться содействие региональных властей.

«Мы бы хотели исключительно в порядке эксперимента посмотреть возможность создания таких избирательных участков там, где находятся крупные садовые, дачные товарищества, в крупных транспортных узлах, которыми пользуются жители», - заявила Ракова.

При этом заммэра отметила, что на всех избирательных участках, в том числе тех, которые возможно будут организованы за пределами Москвы, должна быть обеспечена максимальная прозрачность голосования и подсчета голосов.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, который позволяет создавать избирательные участки на выборах мэра столицы за пределами города. Ранее, в апреле Мосгордума утвердила поправки в избирательный кодекс Москвы, которые позволяют ввести «мобильный избиратель» на выборах мэра. Это возможность голосования избирателей по месту их фактического нахождения в день голосования.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

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Теги: 
выборы  выборы мэра Москвы  избирательные участки  видеонаблюдение  выборы-2018  выборы мэра-2018  выборы мэра Москвы-2018 

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