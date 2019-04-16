16 апреля. Mossovetinfo.ru – Установка трибун к Параду Победы, который пройдет 9 мая, началась на Красной площади. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елену Крылову.



Всего будет смонтировано три трибуны. Центральная трибуна будет рассчитана на 150 мест, две боковые – на 3300 посадочных мест каждая.