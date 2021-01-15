На Красной площади предложили открыть центр вакцинации

15 января. Mossovetinfo.ru – Мобильный центр вакцинации откроют на Красной площади, сообщает оперативный штаб Москвы.



Необходимые помещения и инфраструктуру для мобильного центра вакцинации готов предоставить ГУМ, говорится в сообщении со ссылкой на главу группы компаний Bosco Михаила Куснировича.