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Город (Москва и область)     30.10.2019 15:03

На Красной площади установят павильон для реставрации памятника Минину и Пожарскому

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Теги:  памятники  реставрация  Красная площадь  Государственный Исторический музей 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Специальный павильон будет установлен на Красной площади для реставрации памятника Минину и Пожарскому, сообщил на пресс-конференции главный архитектор проекта реставрации Алексей Жданов.

По словам Жданова, по итогам обследования состояния памятника, было принято решение не перемещать монумент в мастерские, а провести реставрацию непосредственно на Красной площади. В павильоне будут созданы условия производственной мастерской.

Также Жданов сообщил, что реставрация памятника займет около 15 месяцев, а в целом на все работы уйдет около 2 лет. Реставрационные работы планируется начать в мае 2020 года.

В свою очередь, член президиума Федерального научно-методического совета при Минкультуры Андрей Баталов заявил, что представители совета будут следить за реставрационными работами на всех этапах.

Памятник Минину и Пожарскому был установлен 200 лет назад в честь победы над польскими интервентами в 1612 году и является первым скульптурным монументом Москвы. В 2016 году памятник был передан в ведение Государственного Исторического музея. Обследование показало, что состояние монумента вызывает серьезные опасения, и что он нуждается в реставрации. В августе 2018 года ГИМ объявил сбор средств на реставрацию памятника.

Обновленный монумент планируют представить москвичам и гостям столицы к 150-летию ГИМ, которое будут отмечать в 2022 году.


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Карта места

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Теги: 
памятники  реставрация  Красная площадь  Государственный Исторический музей 

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